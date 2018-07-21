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Kazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Bartın'a gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan ve kaybolduktan 2 gün sonra ölü bulunan Gürkan Can (30) toprağa verildi.

Kazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- İSTANBUL'dan Bartın'a gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan ve kaybolduktan 2 gün sonra ölü bulunan Gürkan Can (30) toprağa verildi.
İstanbul'da iç mimarlık ofisinde usta olarak çalışan Gürkan Can, geçen Çarşamba günü akşam saatlerinde, 74 DC 979 plakalı motosikleti ile Bartın'da bulunan ailesini ziyaret etmek için yola çıktı. Gürkan Can'dan bir daha haber alınamadı. Dün ailesinin başvurusu üzerine yapılan aramada Zonguldak Başlarkadı mevkiindeki uçurumda Can'ın motosikleti ve cesedi bulundu.
Trafik kazasında ölen gencin cenazesi Bartın'a bağlı Kutlubeyyazcılar köyündeki evine getirildi. Gürkan Can'ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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Kazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildiKazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildiKazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildiKazadan 2 gün sonra cesedi bulunan motosiklet sürücüsü, toprağa verildi

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