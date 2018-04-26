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Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

'OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME' Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek son yolculuğuna uğurlandı.

Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)

'OĞLUM BENİ BIRAKIP GİTME'
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitiren Mücahit Tunçbilek son yolculuğuna uğurlandı. Gölcük Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, babası Vahit Tunçbilek, annesi Öznur Tunçbilek ve yakınları katıldı. Cenaze namazı öncesinde oğlunun tabutuna sarılan Vahit Tunçbilek, "Oğlum beni bırakıp gitme. Oğlum beraber gidelim. Evladım ne olur gitme" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Mücahit Tunçbilek kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)Kazadan 8 gün sonra öldü, ailesi organlarını bağışladı (2)

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