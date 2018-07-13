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Kazak Gölü'ne giren genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Kazak Gölü'ne giren genç kayboldu

Kazak Gölü'ne giren genç kayboldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Kazak Gölü'ne girdikten sonra kaybolan 29 yaşındaki Murat Koca'yı arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla gölün karşısına yüzebilme konusunda iddiaya girdiği belirtilen Koca, göle atlayıp bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD dalgıç ekiplerinin, Kazak Gölü'ndeki arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
göl kaybolma Tekirdağ

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