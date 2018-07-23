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Kazak hostes Türk yolculara ana dillerinde hizmet veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 11:15 | Son Güncelleme

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde Türkçe öğrenen Kasiyet Şıngısbayeva, hostes olarak çalıştığı Kazak havayolu şirketinde Türkiye'den yolculara Türkçe hizmet sunuyor - Şıngısbayeva: - “Türkçe'yi kendime yakın hissettim. Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, dinimiz ve dilimiz aynı"

ALİİA RAİMBEKOVA - Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde (YEE) Türkçe öğrenen 25 yaşındaki hostes Kasiyet Şıngısbayeva, Kazakistan'daki havayolu şirketinin uçuşlarında Türkiye'den yolculara iki yıldır Türkçe hizmet veriyor.

Kazakistan'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Turizm Bölümü mezunu Şıngısbayeva, Orta Asya bölgesinin önde gelen havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor.

Türkçe bilmesi nedeniyle daha çok İstanbul uçuşlarında görev alan Şıngısbayeva, Türkiye'den yolculara ana dillerinde hizmet sunuyor.

Şıngısbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeyken Astana’da YEE'nin hizmet verdiğini öğrendiğini dile getirerek, "Burada Türkçe öğretildiğini duydum. Zaten Türkçe öğrenmek istiyordum. Bu isteğim de Türkçe'yi öğrenmeye vesile oldu. Türkçe'yi kendime yakın hissettim. Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, dinimiz ve dilimiz aynı." dedi.

Astana'da YEE olmasaydı Türkçe'yi öğrenme imkanına sahip olamayacağını kaydeden Şıngısbayeva, "Enstitüye girdiğinizde Türk misafirperverliği hissediliyor. Türk çayı ikram ediliyor. Bu tür şeyler insanlarda Türk dili ve kültürünü öğrenme isteği uyandırıyor." diye konuştu.

- Türkçe diziler izledi

Şıngısbayeva, merkeze kaydolmasının ardından iki ayda Türkçe konuşmaya başladığını, sonra A2 seviyesini başarıyla bitirdiğini anlattı.

Çalışmak zorunda kaldığı için Türkçe kursunu bıraktığını ifade eden Şıngısbayeva, "Evde Türkçe çalışmaya başladım. Diziler seyrettim. Türkçe kitaplar okudum. Ancak YEE ile bağımı koparmadım. Boş zamanlarımda ziyaret ettim. Türkiye’den gelen misafirlere rehberlik yaptım, konuşma becerilerimi geliştirdim." dedi.

Şıngısbayeva, YEE'nin yaptığı Türkçe Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla geçerek ülkesinde C1 seviyesi sertifikası alan ilk öğrenci olduğunu söyledi.

- Türk yolcular ana dillerinde hizmetten memnun

Şıngısbayeva, öğrenci değişim programıyla yarım dönem burslu olarak gittiği Antalya’daki Akdeniz Üniversitesinde Türkçesini daha da geliştirdiğini dile getirerek, orada arkadaşlar edinip Türkiye'yi daha da yakından tanıma imkanı bulduğunu belirtti.

Döndükten sonra YEE'den iş teklifi aldığını dile getiren Şıngısbayeva, "Hiç düşünmeden kabul ettim. Yarım gün çalışıyordum, günün diğer yarısında üniversiteye gidiyordum. Türkçe öğrenmem hem manevi hem de maddi açıdan olumlu oldu." diye konuştu.

Şıngısbayeva, enstitüde Türkiye’den gelen misafirlere rehberlik, müdür asistanlığı yaptığını, birçok kültürel faaliyet organize ettiklerini kaydetti.

YEE'deki iş deneyiminin ardından bir havayolu şirketine hosteslik için başvurduğunu söyleyen Şıngısbayeva, şirketin Türkçe dil bilgisi sınavını başarıyla tamamlayarak işe alındığını, yaklaşık iki yıldır da bu sektörde çalıştığını aktardı.

Şıngısbayeva, Türkçe bilmesinin işe alınmasında avantaj olduğunu anlattı.

Uçuşlarda taktığı "Türk bayrağı" rozeti sayesinde Türk yolcuların kendisini fark ettiğine değinen Şıngısbayeva, "Uçuşlarda rozetimi takıyorum. Türkçe konuşan yolcular ona göre bana Türkçe hitap ediyor. Daha çok İstanbul seferlerinde çalışıyorum." diye konuştu.

Şıngısbayeva, Türk yolcuların ana dillerinde hizmet almalarından memnun olduğunu vurguladı.

Hosteslik dışında ilerleyen dönemlerde Türkçe öğrenme yöntemlerini içeren videolar hazırlamayı ve sosyal medya aracılığıyla paylaşmayı düşündüğünü dile getiren Şıngısbayeva, "Tecrübeleri başkalarıyla paylaşmak güzel bir şey. Videolar hazırlarken eski bilgileri güncelleme fırsatım olabilir." dedi.

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hostes Kasiyet Şıngısbayeva

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