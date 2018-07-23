Kazak hostes Türk yolculara ana dillerinde hizmet veriyor

ALİİA RAİMBEKOVA - Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde (YEE) Türkçe öğrenen 25 yaşındaki hostes Kasiyet Şıngısbayeva, Kazakistan'daki havayolu şirketinin uçuşlarında Türkiye'den yolculara iki yıldır Türkçe hizmet veriyor.

Kazakistan'daki Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Turizm Bölümü mezunu Şıngısbayeva, Orta Asya bölgesinin önde gelen havayolu şirketinde hostes olarak çalışıyor.

Türkçe bilmesi nedeniyle daha çok İstanbul uçuşlarında görev alan Şıngısbayeva, Türkiye'den yolculara ana dillerinde hizmet sunuyor.

Şıngısbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitedeyken Astana’da YEE'nin hizmet verdiğini öğrendiğini dile getirerek, "Burada Türkçe öğretildiğini duydum. Zaten Türkçe öğrenmek istiyordum. Bu isteğim de Türkçe'yi öğrenmeye vesile oldu. Türkçe'yi kendime yakın hissettim. Aynı köklerden geliyoruz. Kültürümüz, dinimiz ve dilimiz aynı." dedi.

Astana'da YEE olmasaydı Türkçe'yi öğrenme imkanına sahip olamayacağını kaydeden Şıngısbayeva, "Enstitüye girdiğinizde Türk misafirperverliği hissediliyor. Türk çayı ikram ediliyor. Bu tür şeyler insanlarda Türk dili ve kültürünü öğrenme isteği uyandırıyor." diye konuştu.