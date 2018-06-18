Kazak milyarder Ibragimov, ultra lüks motoryatıyla Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA) - DÜNYACA ünlü Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un (64) 'I Dynasty' isimli ultra lüks motoryatı, Bodrum'a getirildi. 101 metre uzunluğundaki motoryat, deniz trafiğindeki yoğunluk nedeniyle uygun yer bulamayınca 2 saatlik arayışın ardından Yalıkavak açıklarına demirlendi. Kazakistan'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC'nin hissedarı, evli ve 6 çocuk sahibi, dünyaca ünlü milyarder Alijan Ibragimov'un ultra lüks motoryatı 'I Dynasty', bugün sabah saatlarinde, Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan Bodrum'a getirildi. Marinalardaki yoğun trafik nedeniyle uygun yer bulunamayan 101 metre uzunluğundaki motoryat, Yalıkavak açıklarında demirlendi. 'I Dynasty', yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yatta, Kazak iş insanı Ibragimov'un ailesi, yakınları ve şirket ortakları ile tatil yaptığı öğrenildi. Turistler, 33 kişilik personeli bulunan yatla fotoğraf çektirdi. Bazı kişiler de yatı daha da yakından görebilmek için jet- ski ile yanına kadar gitti. Yatın üst katında ortaklarıyla uzun süre sohbet eden Alijan Ibragimov, daha sonra arka bölüme geçip, 3 korumasının eşliğinde 1 saat yüzdü. Yata tekrar çıkan Ibragimov, yarım saat jimnastik yaptı. Ibragimov'un ardından yakınları da denize girip, su sporları yaparak, bir süre güneşlendi. Bodrum'da 4 gün kalacağı öğrenilen İbragimov ve yakınları için yata deniz ürünleri ile sebze ve meyveden oluşan 2 kamyonluk yiyecek takviyesi yapıldı. Kazakistan, Çin, Brezilya, Rusya, Brezilya ve Afrika ülkelerinde madencilik, enerji, pazarlama ve lojistik sektörlerinde yatırımları bulunan Alijan İbragimov'un, Bodrum'un ardından Kuşadası'na geçip, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi ile Denizli'deki Pamukkale Örenyeri'ni ziyaret edeceği öğrenildi.

