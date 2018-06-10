Kazakistan 2. Dünya Tiyatro Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 16-29 Haziran tarihlerinde 2. Dünya Tiyatro Festivali düzenlenecek.
"Kazakistan" Merkez Konser Sarayı Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Tiyatro Festivali kapsamında Kırgızistan, Özbekistan, İtalya, Rusya, İngiltere, Polonya, Almanya ve Çin'in de aralarında bulunduğu 12 ülkeden 14 tiyatro oyununun sahneleneceği belirtildi.
Festivalin İpek Kız müzikali ile başlayacağı ifade edilen açıklamada, festival çerçevesinde ünlü tiyatro oyuncularının eğitimler vereceği bilgisi paylaşıldı.
Birinci Dünya Tiyatro Festivali, geçen yıl Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı çerçevesinde düzenlenmişti.
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