Kazakistan Aral'ın turistik potansiyelini artıracak

Daha önceden Aral bölgesine yaptıkları keşif gezilerinde göl suyunun tuzluluk oranının azaldığını, balık çeşitlerinin arttığını tespit ettiklerini hatırlatan Baygarin, "Aral'ın Kazakistan kısmı yavaş yavaş gelişiyor. Suyun tuzluluk oranı düşüyor. İnsanlar oradan gitmek istemiyor, orada kalmaya çalışıyor.” diye konuştu.

Gezi çerçevesinde yapılacak araştırmalarda suyun tuzluluk oranı ve biyolojik çeşitliği hakkında bilgi toplanacağını aktaran Baygarin, "Amacımız, Aral bölgesinin istikrarlı ekonomik gelişmesini ve turistik potansiyelini araştırmak, turistik haritasını oluşturmak.” dedi.

Baygarin,son 50 yılda hızla kuruyan Aral Gölü'ne yapılacak üçüncü bilimsel keşif gezisinin başlama töreninde yaptığı konuşmada, gezi ekibinin tarihçi, kültür uzmanları, arkeologlar ve biyologlardan oluştuğunu, keşif çalışmalarının 20 gün süreceğini belirtti.

Baygarin, bölgede istikrarlı ekonomik gelişmeyi sağlamak için Aral'ın Özbekistan sınırındaki kısmının da iyileştirilmesi gerektiğini, bunun için iş birliği yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Aral gezisi yöneticisi Nurjan Algaşov, 20 kişiden oluşan gezi ekibinin Kazakistan'ın güney bölgesinden yola çıkarak Aral'ın Özbekistan kısmında çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Kuzey ve Güney Aral'ın tuzluluk, asidite ve diğer oranlarını ölçmek için örnekler alacaklarını ifade eden Algaşov, "Aral'ın tuzluluk oranının daha da düşebileceğini kanıtlamayı umuyoruz." dedi.

Dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral, Sovyetler döneminde Amuderya (Ceyhun) ve Sırderya (Seyhun) nehir sularının plansız kullanılması sonucu yüzde 90 oranında kurumuş ve gölcüklere bölünmüştü. Sovyetler Birliği döneminde toplam balık üretiminin yüzde 13'ünü sağlayan gölün kuruması, balık üretiminin tamamen yok olmasına ve bölgenin sosyal ve ekonomik durumunun kötüleşmesine yol açmıştı. Gölün kuruması sonucu oluşan kumlu ve tuzlu çöl, bölgede solunum, dolaşım ve metabolizma hastalıklarına yol açıyor.

Aral'ı yeniden canlandırmak için 1993'te Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasında kurulan Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu (İFAS), 25 yıldır gölün çevreye ve bölge halkına olumsuz etkilerini gidermeye çalışıyor.

