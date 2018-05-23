Kazakistan Aselsan için hedef 5 yılda 100 milyon dolarlık satış

Kaboğlu, fuar çerçevesinde Belarus firmalarıyla iş birliği anlaşmaları yapacaklarını dile getirerek, Kazakistan'ın ihtiyaç duyduğu ancak Türkiye'de bulunmayan teknolojilere sahip ülkelerle iş birliğine açık olduklarını, o yüzden Belarus ve Rus firmalarıyla gündüz ve gece periskopları konusunda iş birliği yapacaklarını aktardı.

Kazakistan’ın prestij fuarı KADEX'in, gelişmekte olan ülkelerin yeteneklerini, potansiyellerini gösterme imkanı sunduğuna işaret eden Kaboğlu, bu yıl beşincisi düzenlenen fuarın ülkeye yabancı sermayenin gelmesini sağladığını kaydetti.

Kaboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Uluslararası Silah Sistemleri ve Askeri Teçhizat Fuarı KADEX 2018'te atış platformu, gözetleme cihazları, çeşitli stabilize silah sistemleri ve diğer askeri teknik ve malzemeler sergilediklerini belirtti.

Özbekistan’a geçen yıl ilk ihracatı yaptıklarını ifade eden Kaboğlu, "Bu yıl gece görüş optik sistemleriyle ilgili 10 milyon dolarlık teklif verdik. İnşallah o projeyi alırsak ciddi bir ihracat atılımı da yapmış olacağız." dedi.

Kaboğlu, Türkiye'ye de teklif verdiklerini dile getirerek, "Türkiye'ye yılda 10 milyon dolarlık, Kazakistan pazarı için yılda ortalama 40 milyon dolar satış hedefliyoruz. Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan'a 5 yıl içinde 50 milyon dolar satış öngörüyoruz. Yani KAE 5 yıl içinde yılda 100 milyon dolarlık satış yapan bir şirket seviyesine ulaşacak." diye konuştu.

Kaboğlu ayrıca, Kazakistan'daki helikopter bakım onarım fabrikasıyla birlikte jandarma helikopter bakımı için verdikleri teklife ilişkin, "Türkiye'de helikopter bakımıyla ilgili ihale sonuçlanmadı. Orada Ukrayna ve Rus firmalarıyla rekabet ediyoruz." ifadesini kullandı.

