HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kazakistan, Brezilya'ya uranyum tedariğine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Kazakistan, Brezilya'ya uranyum tedariğine başladı

Kazakistan Ulusal Atom Kurumunun (Kazatomprom), Brezilya devlet nükleer enerji şirketi Indústrias Nucleares do Brasil'e (INB) uranyum tedariğine başladığı bildirildi.

Kazatomprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, dünya nükleer yakıt piyasasında uranyum tedarik coğrafyasını genişlettiği belirtildi.

Kazatomprom'un, INB'ye uranyum tedariği ihalesini kazandığı ve bu çerçevede bir anlaşma yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yapılan anlaşma kapsamında ilk uranyum tedariği sağlandı. Anlaşma, nükleer enerjinin barışçıl amaçla kullanılmasında Kazakistan ve Brezilya arasındaki iş birliğini geliştirmek açısından önemli." denildi.

Nükleer yakıt üreten İNB'nin faaliyetleri, Uluslararası Atom Enerji Kuruluşu tarafından kontrol ediliyor.

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.

Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
Muharrem İnce'ye engelli destekçisinden 100 TL'lik bağışMuharrem İnce'ye engelli destekçisinden 100 TL'lik bağış
Liseli Güneş, ailesi ve kimsesizlerin yardımcısı Liseli Güneş, ailesi ve kimsesizlerin yardımcısı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uranyum

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

AK Parti'de liste krizi!

AK Parti'de liste krizi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

'Eşimin kıyafetlerini sorun ettiler' dedi ve şifreyi açıkladı: Arabanın bakımı geldi!

'Eşimin kıyafetlerini sorun ettiler' dedi ve şifreyi açıkladı: Arabanın bakımı geldi!

Şişli’de otomobil pazara daldı: Yaralılar var

Şişli’de otomobil pazara daldı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.