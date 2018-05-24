Kazakistan, Brezilya'ya uranyum tedariğine başladı

Kazakistan Ulusal Atom Kurumunun (Kazatomprom), Brezilya devlet nükleer enerji şirketi Indústrias Nucleares do Brasil'e (INB) uranyum tedariğine başladığı bildirildi.

Kazatomprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, dünya nükleer yakıt piyasasında uranyum tedarik coğrafyasını genişlettiği belirtildi.

Kazatomprom'un, INB'ye uranyum tedariği ihalesini kazandığı ve bu çerçevede bir anlaşma yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yapılan anlaşma kapsamında ilk uranyum tedariği sağlandı. Anlaşma, nükleer enerjinin barışçıl amaçla kullanılmasında Kazakistan ve Brezilya arasındaki iş birliğini geliştirmek açısından önemli." denildi.

Nükleer yakıt üreten İNB'nin faaliyetleri, Uluslararası Atom Enerji Kuruluşu tarafından kontrol ediliyor.

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyaletlerindeki 20 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.

Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.

