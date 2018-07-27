Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- KAZAKİSTAN Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev (75), 2 gün önce geldiği Bodrum'da tatiline başladı. Kaldığı otelin koyunda korumalarıyla denize giren Nazarbayev, 75 dakika yüzdü. Aralıklarla süren yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, otelin sahilinde yürüyüş yaparken, koruma ordusu ise dikkat çekti. Bodrum'a 2 gün önce özel bir jetle, yakınları ve yaklaşık 25 kişilik koruma ordusuyla gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugün öğle saatlerinde, 6 korumasıyla birlikte, kaldığı otelin bulunduğu Zeytinlikahve Koyu'nda denize girdi. Ara ara yağan yağmura aldırış etmeyen Nazarbayev, tam 75 dakika yüzdü. Nazarbayev, ardından çıktığı iskelede, jimnastik hareketleri yaptı. Nazarbayev'in yüzdüğü koyun tamamen kapatıldığı görüldü. Bir süre sonra Nursultan Nazarbayev, kısa pantolon, tişört ve şapka giydi, 20 dakika yürüyüş yaptı. Nazarbayev'i, otelin bulunduğu sahilde korumaları uzaktan takip etti. Nazarbayev otelde kendisini tanıyıp, selam verenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi, sohbet etti. Yaz tatillerini 9 yıldır aynı otelin yaklaşık 300 metrekarelik özel rezidansında geçiren Nazarbayev'in, yakınlarıyla Bodrum koyları ile Yunan adalarını kapsayan 4-5 günlük mavi yoluculuğa çıkacağı öğrenildi. Kazak milyarder Alijan İbramigov'a (64) ait olduğu öğrenilen 101 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı 'I Dynasty' isimli yat, bu sabah Nazarbayev'in kaldığı otelin koyuna demirledi. Nazarbayev ve yakınlarının, yaklaşık 2 hafta tatil yaptıktan sonra ülkesine döneceği öğrenildi.
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