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Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Abayev:

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 08:58 | Son Güncelleme

"Ekonominin dijitalleşmesi 2025 yılında kamu ve özel sermayeden 5 kat geri dönüş sağlayarak, yaklaşık 2 trilyon tenge değerinde karlılık getirecek"

Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev, ekonominin dijitalleşmesinden 2025 yılında karlılığın 5 kat artacağını söyledi.

Abayev, Kazmedia binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada bu yıl kabul edilen Dijital Kazakistan Devlet Projesi uygulamasının aktif faza geçtiğini belirterek, “Ekonominin dijitalleşmesi 2025 yılında kamu ve özel sermayeden 5 kat geri dönüş sağlayarak, yaklaşık 2 trilyon tenge değerinde karlılık getirecek.” dedi.

Dijitalleşme projesi çerçevesinde ekonomide dijital teknolojilerin uygulanması, devlet hizmetlerinin dijitalleşmesi, ülke genelinde hızlı internetin geliştirilmesi alanlarında çalışmaların yapılacağına işaret eden Abayev, iş dünyasının ve vatandaşların dijital becerilerinin, yenilikçi projelerin geliştirilmesi için şartların oluşturulması, start-up projeleri ve teknolojik girişimciliğin desteklenmesi yönünde de çalışmaları yapacaklarına dikkati çekti.

Bakan Abayev, ayrıca bu yıl İnternet kullanıcı oranını yüzde 70’e, yerel içerikli İT hizmetlerin payını yüzde 26’ya çıkarmayı, tekno parklarla desteklenen en az 200 start-up şirketlerin oluşturulmasının planlandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Dijital Kazakistan

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