Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, TÜRKÜNİB dönem başkanı oldu

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) dönem başkanlığını Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine devretti.

Türk Üniversiteler Birliğinin 3'üncü Genel Kurulu, KTMÜ ev sahipliğinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'de yapıldı.

Toplantıya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den 14 üye üniversitenin temsilcileri, öğrenci konseyi delegeleri ve Türk Konseyi Sekretaryası yetkilileri katıldı.

Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinin 2 yıllığına TÜRKÜNİB dönem başkanlığını devraldığını ve Türk Üniversiteler Birliği üye sayısının 16'dan 19'a çıkarıldığını aktardı.

KTMÜ'nün dönem başkanlığı döneminde çok önemli başarılara imza attığını vurgulayan Kocaman, KTMÜ'nün dönem başkanlığında üye üniversiteler arasında öğrenci-öğretim elemanı değişimi yapmak için Orhun Süreci başlatıldığını ve üye üniversitelerden 300 öğrencinin katılımıyla "1'inci Spor Oyunları"nın düzenlendiğini ifade etti.