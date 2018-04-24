Kazakistan Orta Asya'daki su sorununa çözüm arıyor

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Arman Evniyev, Siriderya havzası hidro enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan arasında yeni dörtlü anlaşma yapılması önerisini getirdi.

Evniyev, "Sınır aşan nehir sularının korunması ve kullanım durumu" temalı toplantıda yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın Rusya ile olan sınırından Yayık, Çin sınırında İrtiş ve İli havzası yer alırken, Kırgızistan sınırında Şu, Talas'ın yanı sıra Siriderya havzalarının bulunduğunu aktardı.

Çin'in su ihtiyaçlarını artırmasıyla İrtiş ve İli nehirlerinde suyun azaldığını kaydeden Eyniyev, bunun olumsuz çevre riskleri taşımasının yanı sıra ülkesindeki tarım alanlarının sulanmasını da zora soktuğunu söyledi.

Evniyev, Kazakistan ile Çin arasında su paylaşımı anlaşmasının olmadığına işaret ederek, İrtiş ve İli nehir sularının paylaşımıyla ilgili anlaşmanın yapılması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Eyniyev ayrıca, Rusya ile aralarında Yayık Nehri seviyesinin düşmesiyle çevresel durumun kötüleşmesi ve Kigaç nehir suyunun kullanılmasıyla ilgili anlaşmanın olmaması gibi sorunları çözmek için çaba gösterdiklerini aktardı.