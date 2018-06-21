Kazakistan ve Türkiye radyoları arasında iş birliği

Kazakistan Devlet Radyoları Genel Müdürü Madi Manatbekulı, Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla karşılıklı kültür, sanat ve spor haberleri yapma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Manatbekulı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Türkiye ile Kazakistan arasında daha çok televizyon alanındaki iş birliğine önem verildiğini, radyo alanındaki ilişkilerin fazla gelişmediğine dikkati çekerek, son yıllarda radyolar arasındaki ilişkileri de geliştirmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Bu yıl TRT'yle iş birliği teklifinin Türkiye tarafından desteklediğini anlatan Manatbekulı, mayıs ayında Türkiye'deki Radyo Festivali'ne davet edildiklerini ve ziyaret sırasında bazı görüşmeler yaptıkları bilgisini verdi.

Manatbekulı, "Türkiye’nin Sesi Radyosu ile karşılıklı olarak kültür, sanat ve spor haberleri yapma konusunda anlaştık. Şu an itibarıyla hazırladığımız ikinci haberimiz yayımlandı. Türkiye'nin Sesi Radyosu da bizim için 'Anadolu Dünyasından' temalı kültür ve sanat programı hazırlıyor. Haberler çok kaliteli ve Kazak dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı." diye konuştu.