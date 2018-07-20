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Kazakistan'a yabancı yatırımı yüzde 24,4 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek: -"Bu yılın ilk çeyreğinde ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımın brüt hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 artarak 6,7 milyar dolar oldu"

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, bu yılın ilk çeyreğinde ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımın brüt hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 artarak, 6,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Kasımbek, düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin yatırım politikasının yabancı yatırımcılar için en konforlu koşullar oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bugüne kadar toplam 300 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini aktardı.

Geçen yıl ülkeye çekilen toplam doğrudan yabancı yatırım hacminin 20 milyar dolar olduğunu ifade eden Kasımbek, "Bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımın brüt hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 artarak 6,7 milyar dolar oldu." dedi.

Bakan Kasımbek, Sanayileşme Programının kapsadığı alanların yabancı yatırımcı için çekici olduğunu hatırlatarak, 2020 yılına kadar toplam bedeli 59 milyar dolar olan 658 yatırım projesi uygulanacağını, bunun 140'nın yabancı yatırımcılar tarafından yapılacağını söyledi.

-"İşletme sektörü ihracatı yüzde 22,1 arttı"

İşletme sanayisine yapılan yabancı yatırım hacminin 3 kat arttığını ifade eden Kasımbek, bu yılın 6 ayında işletme sektörüne yapılan yatırımın yüzde 18,2 artarak 532 milyar 8 milyon tenge olduğunu, işletme sektörü hacminin geçen yıla göre yüzde 5,2 arttığını aktardı.

Kasımbek, "Sanayi gelişmenin ana göstergelerinde olumlu dinamik kaydedildi. Bu yılın ocak-şubat aylarında işleme sektörü ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 2,5 milyar doları oluşturdu." ifadesini kullandı.

Sanayileşme programının başlatıldığı 2010 yılından itibaren ülkede 6,6 trilyon tengelik bin 148 projenin uygulandığını kaydeden Kasımbek, 107 bin iş yerinin oluşturulduğunu, bu yıl toplam bedeli 850 milyar tenge olan 123 projenin başlatılmasının ve 14 bin iş yerinin oluşturulmasının planlandığını dile getirdi.

-"Kazakistan menşeli ürünler, dünyanın 123 ülkesinde tüketiliyor"

Kasımbek, 2022 yılına kadar ham madde olmayan ürün ihracatını 1,5 kat artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Geçen ulusal ihracat stratejisi belirlendi. Günümüzde Kazakistan menşeli ürünler dünyanın 123 ülkesinde tüketiliyor. Kilit pazarlar, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) (yüzde 20,8), Avrupa Birliği (yüzde 21,8) ve Çin (yüzde 22,9)." dedi.

Son 8 yılda dış piyasaya çok sayıda ham madde olmayan ürün çıkardıklarına dikkati çeken Kasımbek, yurt dışına otomobil, güneş panelleri, alüminyum profilleri, gıda malzemeleri, elektrikli lokomotif, raylar ve diğer ürünleri sattıklarını ifade etti. Kasımbek, taşımacılık alanında da olumlu dinamiğin kaydedildiğine işaret ederek, "Yük taşımacılığı yüzde 6,4 artarak 1,8 milyar ton oldu. 6 ayda toplam transit yük taşımacılığı yüzde geçen yılın aynı dönemine göre 9 artarak, 8,5 milyon tonu oluşturdu." diye konuştu.

Bu yıl konteyner taşımacılığının geçen yıla göre yüzde 40 arttığını kaydeden Kasımbek, bu yıl transit konteyner taşımacılığını 18 milyon tona, transit konteyner sayısını 536 bine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek

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