Kazakistan'a yabancı yatırımı yüzde 24,4 arttı

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, bu yılın ilk çeyreğinde ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımın brüt hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 artarak, 6,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Kasımbek, düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin yatırım politikasının yabancı yatırımcılar için en konforlu koşullar oluşturmaya yönelik olduğunu belirterek, Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bugüne kadar toplam 300 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini aktardı.

Geçen yıl ülkeye çekilen toplam doğrudan yabancı yatırım hacminin 20 milyar dolar olduğunu ifade eden Kasımbek, "Bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımın brüt hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,4 artarak 6,7 milyar dolar oldu." dedi.

Bakan Kasımbek, Sanayileşme Programının kapsadığı alanların yabancı yatırımcı için çekici olduğunu hatırlatarak, 2020 yılına kadar toplam bedeli 59 milyar dolar olan 658 yatırım projesi uygulanacağını, bunun 140'nın yabancı yatırımcılar tarafından yapılacağını söyledi.