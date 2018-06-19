Kazakistan'da 13. BDT Ülkeleri Aydınlar Forumu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Aydınları Forumu ile ilgili olarak, "Ortak hedefimiz birikmiş deneyimlerimizin temelinde diyalog aracılığıyla ülkelerimiz arasındaki uzun vadeli insani iş birliği alanlarını belirlemek." ifadelerini kullandı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da "BDT'de Diyalog, 21. Yüzyılda İnsani İş Birliği Perspektifleri" konulu 13. BDT Ülkeleri Aydınlar Forumu başladı.
Kazakistan Milli Müzesinde düzenlenen forumun açılış törenine, Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkalikova, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı'nın yanı sıra BDT üyesi ülkelerden 200'e yakın çeşitli alanlarda bilim adamı katıldı.
Abdıkalikova, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kutlama mesajını okudu.
Nazarbayev mesajında, bilim ve sanat adamlarının, çalışmaları ve yaratıcılığıyla halklar ve kültürler arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirdiğine işaret ederek, "Ortak hedefimiz birikmiş deneyimlerimizin temelinde diyalog aracılığıyla ülkelerimiz arasındaki uzun vadeli insani iş birliği alanlarını belirlemek." dedi.
Nazarbayev ayrıca, forumun BDT ülkelerinde komşuluk değerlerinin daha da ilerlemesine, yeni etkileşim ve iş birliği kanallarının kurulmasına katkı sağlayacağından emin olduğunu dile getirdi.
Bakan Muhamediulı de forumun yapılacağı 2 gün boyunca deneyimlerini paylaşacaklarını ve insani iş birliğinin perspektifli yönlerini belirleyeceklerini söyleyerek, "Forumun temasında belirtildiği gibi ancak diyalog aracılığıyla etkin iş birliği mekanizmalarını bulmak ve yenilerini belirlemek mümkün." diye konuştu.
Forum çerçevesinde, BDT "Topluluk Yıldızları" ödülü, bilim, eğitim, spor, sanat ve diğer alanlardaki başarıları dolayısıyla Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Rusya ve Tacikistan'dan gelen 8 isme verildi.
Ortak hareket planı, eğitim, bilim, kültür, enformasyon, turizm ve spor alanlarındaki güncel konulara ilişkin önerilerin oluşturulması ve diğer konuların ele alınacağı forum yarın sona erecek.
Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra 8 Aralık 1991'de kurulan BDT'nin üyeleri arasında Rusya, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan yer alıyor.
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