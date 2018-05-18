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Kazakistan'da "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:52 | Son Güncelleme

Kazakistan'da "18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla müzeler gece yarısına kadar ücretsiz gezilebilecek.

Astana'nın en çok ziyaretçi çeken müzelerinden Kazakistan Milli Müzesi de bu gece yarısına kadar ücretsiz hizmet sunuyor.

Ziyaretçiler için, 170 binden fazla tarihi eserin sergilendiği müzede, milli dans ve şarkı gösterileri sunulurken, resim kursu düzenlendi ve milli oyunlar oynandı.

Astanalı Daniya İslam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarıyla müzeyi sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, "Müze tarihimizdir. Dolayısıyla çocuklarımıza müze alışkanlığını küçük yaştan öğretmeliyiz." dedi.

Leyla Nurbayeva da ailesiyle her yıl 18 Mayıs'ta müzeyi ziyaret ettiğine ve bunun bir kural haline geldiğine işaret ederek, "Müze çocuğumun bakış açısının gelişmesine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kazakistan Milli Müzesi Gezi Çalışmaları Merkezi Müdürü Janar Beyisova, her yıl düzenledikleri "Müze Gecesi" etkinliğinin amacının halkı milli tarih, kültür, gelenek ve görenekleriyle tanıştırmak, toplumun kültür ve sanata olan ilgisini artırmak olduğunu dile getirdi.

Beyisova, eylem çerçevesinde müzede gezilerin düzenlendiğini, akıl oyunlarının oynandığını, resim çizme ve el sanatları gibi eğitimlerin verildiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Astana kazakistan müze gecesi

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