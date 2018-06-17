HABER

Kazakistan'da "2. Astana Dünya Tiyatro Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Festivale 13 ülkeden 17 tiyatro topluluğu katılıyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "2'nci Astana Dünya Tiyatro Festivali" başladı.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığınca, Kazakistan Devlet Konser Kurumu ile Kazakistan Tiyatrolar Derneğinin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış törenine, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı ve Kazakistan Tiyatrolar Derneği Başkanı Asanali Aşimov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Muhamediulı, burada yaptığı konuşmada, festivalin bu yıl Astana'nın başkent ilan edilişinin 20'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlendiğini belirterek, festivalin, tiyatro sanatının modern durumunu, temel yönleri ve gelişme perspektiflerini anlamayı sağlayacağını belirtti.

Festivale, aralarında Kazakistan, Rusya, Çin, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu 13 ülkeden 17 tiyatro, kendi ülkelerinin bayraklarıyla sahneye davet edilerek tanıtıldı. Törende ayrıca şarkı, dans, gösteri fragmanları ve bale gösterileri sahnelendi.

Toplam 18 gösterinin sunulacağı festival, 28 Haziran'da sona erecek.

"Astana Dünya Tiyatro Festivali"nin ilki ise geçen yıl Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı çerçevesinde düzenlenmişti.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Kayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralıKayseri’de zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
Yenikapı miting alanının havadan fotoğraflarıYenikapı miting alanının havadan fotoğrafları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tiyatro Festivali

En Çok Okunan Haberler

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'reyting' yanıtı: Erdoğan'ın reytingi benim 4'te 1'im

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Korkunç şüphe! Bu fotoğraflar İstanbul'da çekildi

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

Muharrem İnce'yi eleştiren Danıştay üyesi TÜRGEV yöneticisi çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.