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Kazakistan'da 2. Yenilenebilir Enerji Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Josıbayev: - "Türkiye, YEK alanında çok çalışıyor. Geçenlerde Türkiye'de rüzgar ve güneş enerji santralleriyle ilgili forum yapıldı. Ayrıca, onların jeotermal alanında büyük deneyimi var. Biz bunu şu an araştırıyoruz"

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Josıbayev, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) alanında çok çalıştığını belirterek, "Geçenlerde Türkiye'de rüzgar ve güneş enerji santralleriyle ilgili forum yapıldı. Ayrıca, onların jeotermal alanında büyük deneyimi var. Biz bunu şu an araştırıyoruz." dedi.

Kazakistan Yenilenebilir Enerji Derneği'nin başkent Astana’da düzenlediği 2. Yenilenebilir Enerji Zirvesi'ne Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Mahambet Dosmuhambetov, Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Josıbayev, "Atameken" Ulusal Girişimciler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eldos Ramazanov’un yanı sıra Azerbaycan, Almanya, İtalya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 300’e yakın temsilci katıldı. Zirvede, yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi ele alındı.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Mahambet Dosmuhambetov, zirvede yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesi için büyük çalışmalar yaptıklarını belirterek, YEK'e yatırım çekilmesi yönünde yaptıkları çalışmalara değindi.

Dosmuhambetov, dün enerji alanındaki ilk uluslararası açık satışların elektronik ortamda yapıldığını ve başarılı geçtiğini, satışlara Türkiye, Rusya, Fransa, Türkiye, Bulgaristan, Çin ve Kazakistan'dan 42 firmanın katıldığını bildirdi.

Uzman ve gözlemcilerin, satışların şeffaf ve güvenli geçtiğini gözlemlediğini ifade eden Dosmuhambetov, satışlarda kazanan 19 şirketin 194 megavat kapasite için 15 yıllık süreyle anlaşmalar imzalayabileceğini söyledi.

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- "Türkiye'nin jeotermal enerji alanındaki deneyimini araştırıyoruz"

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Josıbayev de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl faaliyete başlayan Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi'nin enerji sektörünün dönüşümünü, yeşil ticarete, yeşil teknolojilere geçiş ve onların adaptasyonu gibi konuları çözeceğini söyledi.

Merkezin, yeşil ekonomiyi geliştirme alanında dünya topluluğuyla stratejik ortaklık ilişkileri kurmayı hedeflediğini ifade eden Josıbayev, merkezin, aynı zamanda Kazakistan’ın YEK alanına yatırım cazibesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Josıbayev, birçok ülkenin YEK alanındaki deneyimlerini araştırdıklarını belirterek, "Türkiye, YEK alanında çok çalışıyor. Geçenlerde Türkiye'de rüzgar ve güneş enerji santralleriyle ilgili forum yapıldı. Ayrıca, onların jeotermal alanında büyük deneyimi var. Biz bunu şu an araştırıyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yenilenebilir enerji kaynakları

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