Kazakistan'da 2. Yenilenebilir Enerji Zirvesi

Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Josıbayev, Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) alanında çok çalıştığını belirterek, "Geçenlerde Türkiye'de rüzgar ve güneş enerji santralleriyle ilgili forum yapıldı. Ayrıca, onların jeotermal alanında büyük deneyimi var. Biz bunu şu an araştırıyoruz." dedi.

Kazakistan Yenilenebilir Enerji Derneği'nin başkent Astana’da düzenlediği 2. Yenilenebilir Enerji Zirvesi'ne Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Mahambet Dosmuhambetov, Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Müdürü Rapil Josıbayev, "Atameken" Ulusal Girişimciler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eldos Ramazanov’un yanı sıra Azerbaycan, Almanya, İtalya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 300’e yakın temsilci katıldı. Zirvede, yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi ele alındı.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Mahambet Dosmuhambetov, zirvede yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesi için büyük çalışmalar yaptıklarını belirterek, YEK'e yatırım çekilmesi yönünde yaptıkları çalışmalara değindi.