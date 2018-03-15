Kazakistan'da "2018 Özbekistan Yılı" etkinlikleri, iki ülke liderlerinin katıldığı konserle başladı.

Opera ve Bale Tiyatrosunda düzenlenen konsere, Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı'na katılmak için Kazakistan’a gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ünlü Özbek ve Kazak sanatçılarının hazırladığı konser çerçevesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Mirziyoyev’e Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, Kazakistan’da "Özbekistan Yılı" ilan edilmesinin iki ülkenin kardeşlik ilişkilerinin göstergesi olduğuna işaret ederek, “Biz ortak dünya görüşüne, kültüre, dine ve geleneklere sahibiz.” dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin başarıyla geliştiğine dikkati çeken Nazarbayev, bunun iki ülke halkları arasındaki siyasi irade ve sempatinin sonucu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Astana’da Özbek şair Ali Şir Nevayi’nin, Taşkent’te de Kazak şairi Abay Kunanbayev'in heykelinin yapılacağını söyledi.