HABER

Kazakistan’da "2018 Özbekistan Yılı” etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:07 | Son Güncelleme

Kazakistan’da "2018 Özbekistan Yılı” etkinlikleri

Kazakistan'da "2018 Özbekistan Yılı" etkinlikleri, iki ülke liderlerinin katıldığı konserle başladı.

Opera ve Bale Tiyatrosunda düzenlenen konsere, Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı'na katılmak için Kazakistan’a gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ünlü Özbek ve Kazak sanatçılarının hazırladığı konser çerçevesinde Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Mirziyoyev’e Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, Kazakistan’da "Özbekistan Yılı" ilan edilmesinin iki ülkenin kardeşlik ilişkilerinin göstergesi olduğuna işaret ederek, “Biz ortak dünya görüşüne, kültüre, dine ve geleneklere sahibiz.” dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin başarıyla geliştiğine dikkati çeken Nazarbayev, bunun iki ülke halkları arasındaki siyasi irade ve sempatinin sonucu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Astana’da Özbek şair Ali Şir Nevayi’nin, Taşkent’te de Kazak şairi Abay Kunanbayev'in heykelinin yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de “Aburayhan Biruni, Abu Nasr Farabi, Ahmet Yesevi, Alişer Navoi ve Abay Kunanbayev gibi düşünür ve şairler ortak değerlerimizdir.” ifadesini kullandı.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Özbekistan'ı ziyaretinde, bu yıl Kazakistan'da "Özbekistan Yılı", gelecek yıl da Özbekistan'da "Kazakistan Yılı" ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Mirziyoyev, konser öncesinde Orta Asya Ülkeleri Cumhurbaşkanları İstişare Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecekErdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

İlginizi Çekebilir

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.