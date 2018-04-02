Kazakistan'da 35 bin otistik çocuk bulunuyor

ASTANA (AA) – Kazakistan'daki "Aşık Alem" Otizm Çocuklarına Destek Vakfı Başkanı Aliya Arharova, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, ülkede 35 bin otistik çocuğun olduğunu söyledi.

Arharova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da otistik çocuk anneleriyle kurduğu "Açık Alem" Otistik Çocuklara Destek Vakfı aracılığıyla otistik çocukların eğitim, çalışma gibi konularda haklarının korunması alanında faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Kazakistan'da otistik çocuk sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Arharova, "Geçen yıl itibarıyla resmi kayıt altına alınan 3 bin 829 ancak Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre ülkede 35 bin otistik çocuk var." dedi.

Arharova, otizm teşhisinin konulması alanında sorunların bulunduğunu, çocuğun sosyal becerilerinin zamanında gelişmesi için 3 yaşına kadar teşhis konularak aileye kapsamlı eğitim ve uygulama desteğinin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Vakfın otistik çocukların devlet okullarına alınmasıyla ilgili büyük çalışmalar yaptığına dikkati çeken Arharova, "Geçen yıl nisan ayında Eğitim ve Bilim Bakanlığı, bir sınıfta en fazla iki otistik çocuğun okumasına izin verilmesiyle ilgili karar çıkardı." diye konuştu.