Kazakistan'da 80'lik nineler korosu

ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da emekli Kulyaş Kasparmakova, 80'li yaşlardaki ninelerle kurduğu "Nineler Şanırağı" adlı korosuyla ülkesinin halk müziğini yaşatmaya çalışıyor.

Kasparmakova, 2009'da Kazakistan Milli Kütüphanesi'nde çalışırken kurduğu korosuyla yaklaşık 10 yıldır çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor.

Korodaki 14 nine, geleneksel kıyafetlerini giyip çadır şeklindeki sahnede bir yandan halk şarkılarını söylüyor bir yandan da keçe, yün eğirme gibi el sanatlarıyla "duşak kesme" ve "şaşu" gibi gelenekleri sergiliyor.

Kasparmakova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Kütüphane'de çalıştığı 2009'da nevruz için düzenledikleri etkinliğe Astana'daki çeşitli etnik grupların korolarını davet ettiklerini ancak Kazak halk müziği söyleyen koro bulamadıklarını belirtti.

O sırada bir grup ninenin zaman zaman toplanıp çay içtiklerini bir yandan da halk şarkıları söylediklerini duyduğunu söyleyen Kasparmakova, "Akşam işten sonra o ninelerle görüşmek için toplandıkları kliniğe gittim. Doktor, ninelerin dışarıda değil, kapalı bir yerde toplanıp zaman geçirmeleri için kliniğin bir odasını onlara vermiş." dedi.