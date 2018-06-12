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Kazakistan'da 80'lik nineler korosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 11:04 | Son Güncelleme

Ninelerden oluşan "Nineler Şanırağı", halk müziğini yaşatmaya çalışıyor - Koroyu kuran Kulyaş Kasparmakova: - "Ninelerimiz çok enerjik. Bazıları oruçlu olmalarına rağmen konserlerimize katılıyor. Konser vereceğiz dediğimizde nineler, işleri bırakıp geliyor" - "Gençlerde vatanseverlik duygusunu uyandırmaya çalışıyoruz"

ASTANA (AA) – ALİİA RAİMBEKOVA - Kazakistan'ın başkenti Astana'da emekli Kulyaş Kasparmakova, 80'li yaşlardaki ninelerle kurduğu "Nineler Şanırağı" adlı korosuyla ülkesinin halk müziğini yaşatmaya çalışıyor.

Kasparmakova, 2009'da Kazakistan Milli Kütüphanesi'nde çalışırken kurduğu korosuyla yaklaşık 10 yıldır çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor.

Korodaki 14 nine, geleneksel kıyafetlerini giyip çadır şeklindeki sahnede bir yandan halk şarkılarını söylüyor bir yandan da keçe, yün eğirme gibi el sanatlarıyla "duşak kesme" ve "şaşu" gibi gelenekleri sergiliyor.

Kasparmakova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Kütüphane'de çalıştığı 2009'da nevruz için düzenledikleri etkinliğe Astana'daki çeşitli etnik grupların korolarını davet ettiklerini ancak Kazak halk müziği söyleyen koro bulamadıklarını belirtti.

O sırada bir grup ninenin zaman zaman toplanıp çay içtiklerini bir yandan da halk şarkıları söylediklerini duyduğunu söyleyen Kasparmakova, "Akşam işten sonra o ninelerle görüşmek için toplandıkları kliniğe gittim. Doktor, ninelerin dışarıda değil, kapalı bir yerde toplanıp zaman geçirmeleri için kliniğin bir odasını onlara vermiş." dedi.

Kasparmakova, klinikte tanıştığı 6 nineyi nevruz bayramı etkinliğinde şarkı söylemeleri için kütüphaneye davet ettiğini, daha sonra onlara bir koro oluşturma teklifinde bulunduğunu kaydederek, "Nineler beni destekledi. Kurulduğumuzdan bu güne kadar çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor, geleneksel halk şarkılarını söylüyoruz." diye konuştu.

Koronun 14 nineden oluştuğunu ve en yaşlı üyenin 82 yaşında olduğunu kaydeden Kasparmakova, "Ninelerimiz çok enerjik. Bazıları oruçlu olmalarına rağmen konserlerimize katılıyor. Konser vereceğiz dediğimizde nineler, işleri bırakıp geliyor." dedi.

Kasparmakova, "şanırak" adlı geleneksel çadırı andıran bir sahnede konser verdiklerini, bu nedenle koronun adının "Nineler Şanırağı" olduğunu aktardı.

-"Gençlerde vatanseverlik duygusunu uyandırıyoruz"

İlkokullar, liseler, üniversiteler ve çeşitli kurumlarda davet üzerine de konserler verdiklerini anlatan Kasparmakova, "Gençlerde vatanseverlik duygusunu uyandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kasparmakova, geçen yıl Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'nda 3 ay boyunca konser verdiklerini dile getirerek turistlerden büyük ilgi gördüklerini vurguladı.

Kendisinin de 4 yıl önce emekli olduğunu anımsatan 62 yaşındaki Kasparmakova, şarkı ve müziğin ninelere enerji, pozitif duygu ve moral verdiğini söyledi.

Kasparmakova, diğer şehirler ve yurt dışından davetler aldıklarını ancak ninelerin sağlık durumu nedeniyle şehir dışına çıkamadıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
halk müziği kazakistan koro nineler

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