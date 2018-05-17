Kazakistan'da Astana Ekonomik Forumu başladı

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Astana Ekonomik Forumu'nun ekonomi, yatırım ve inovasyon konularının tartışılması için bir platform haline geldiğini belirterek, "Forumda ayrıca küresel zorluklara çözüm arayışında bulunulacak" dedi.

Astana EXPO Kongre Merkezinde düzenlenen forumun açılışına Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Fransa eski Cumhurbaşkanı Fransua Olland ve Birleşmiş Milletleri eski Genel Sekreteri Ban ki Moon'un yanı sıra 111 ülkeden binlerce ekonomi ve diğer alanlarda uzman katıldı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yaptığı konuşmada, forumun geleneksel hale geldiğini belirterek, "Forum 11.kez ekonomi, yatırım ve inovasyon konularının tartışılması için bir platform haline geliyor. Forumda ayrıca küresel zorluklara çözüm arayışında bulunulacak." ifadelerini kullandı.

Forum katılımcılarından Nazarbayev Üniversitesi Robotik Bölüm Başkanı Atakan Huseyin Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise foruma 5. kez katıldığını söyleyerek, "Forum sadece Orta Asya'nın değil dünyanın önemli ekonomik forumlarından ve insanların fikirlerini belirttiği alanlardan olma yolunda ilerliyor." diye konuştu.

Varol, forumun sonucu uzmanların kabul edeceği deklarasyonun önemli problemleri Kazakistan ve dünyanın nasıl önlemler alması gerektiğini ortaya koyacağını kaydetti.

Foruma, dünyanın çeşitli ülkelerinden politikacı, üst düzey insanların olduğunu dile getiren Varol, onların büyük şirketleri ve ülkeleri küresel sorunların çözülmesi önlemleri alanında yönlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Forum, 19 Mayıs'ta sonra erecek.

