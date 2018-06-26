ALMATI (AA) - Kazakistan'ın Almatı kentinde "Astana'nın Türk Dünyasındaki Rolü" temalı toplantı düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk-Kazak İşadamları Birliğinin (TÜKİB) desteğiyle Kazakistan Milli Kütüphanesinde düzenlenen toplantıya, Ankara Büyükelçiliği, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Birliği ve Avrasya Yazarlar Birliğinden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun, Astana'nın başkent ilan edilişinin 20. yıldönümüne ilişkin gönderdikleri kutlama mesajlarının okunmasıyla başlayan toplantıda, başkent Astana'nın 20 yıl içinde elde ettiği başarılar ve bunların Türk dünyasındaki önemi ele alındı.

Toplantıda, Kazakçadan Türkçe'ye kazandırılan "Kız Görelim", "Güzel Kamar", "Başlık" ve "Bahtsız Jamal" kitaplarının tanıtımı yapıldı.

Türk dünyası kültür ve sanatının gelişmesine yaptığı katkılar nedeniyle Kazak tiyatro ve sinema oyuncusu Tungışpay Jamankulov ve Kazak şair Rafael Niyazbekov ile haber desteği nedeniyle gazetecilere ödüller verildi.

