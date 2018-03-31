Kazakistan’ın başkenti Astana'da "Aylık Türk Filmleri Günü" etkinliği kapsamında "İkimize Bir Dünya" adlı eser sinemaseverlerle buluştu.
Astana Yunus Emre Enstitüsünce geçen yıl mart ayında başlatılan “Aylık Türk Filmleri Günü” etkinliği kapsamında bir sinema salonunda “İkimize Bir Dünya” filmi Kazak seyircilerin beğenisine sunuldu.
Senaryo ve yapımcılığını Yılmaz Atadeniz’in üstlendiği “İkimize Bir Dünya” filminin gösterimine, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği mensupları, Astana’da faaliyet gösteren yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının seçkin örneklerinin yer aldığı Aylık Türk Filmleri Günü etkinliğinin bu yılki tüm gösteriminin Kazakistan’ın başkenti Astana şehrinin 20. yılına ithaf edileceğini belirtti.
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