HABER

Kazakistan'da Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Hazar Denizi'nde iş birliğini öngören konularda uzlaşma sağlandığı ve Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşma taslağının hazırlandığı belirtildi

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Andrahmanov, Hazar Denizi'nde iş birliğini öngören tüm konularda uzlaşma sağladıklarını ve Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşma taslağının hazırlandığını bildirdi.

Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda taraflar, yarın yapılacak 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi ile ilgili hazırlıkları tamamladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Andrahmanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmediyarov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı.

Toplantıda bakanların, yarın imzalanması planlanan Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın uygulanmasına yönelik protokolü kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Andrahmanov, kabul edilebilir çözüm arayışları sayesinde Hazar Denizi'ndeki iş birliğiyle ilgili tüm konularda uzlaşma sağlayabildiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlarının onayına sunulacak Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşma taslağı bunun kanıtı olacak." ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov katılacak.

PARTNER'Çok argo konuşuyor, beraber olamayız''Çok argo konuşuyor, beraber olamayız'
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralıGÜNCELLEME - Adana'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
Çorum'un 'Kovboy Hoca'sıÇorum'un 'Kovboy Hoca'sı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazar ülkeleri dışişleri bakanlar toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Ünlülerin şaşırtan seks itirafları

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'ye Diyarbakır'da şok!

HDP'ye Diyarbakır'da şok!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

İsrail televizyonunda Türkiye düşmanlığı! ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray'da Fetullah Gülen'i ağırlamasını önerdiler!

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Erdoğan'dan doları yere atan vatandaşa: Bana bak...

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

Türkiye'den 16 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.