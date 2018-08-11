Kazakistan'da Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Andrahmanov, Hazar Denizi'nde iş birliğini öngören tüm konularda uzlaşma sağladıklarını ve Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşma taslağının hazırlandığını bildirdi.

Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda taraflar, yarın yapılacak 5. Hazar Ülkeleri Devlet Başkanları Zirvesi ile ilgili hazırlıkları tamamladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Andrahmanov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmediyarov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı.

Toplantıda bakanların, yarın imzalanması planlanan Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın uygulanmasına yönelik protokolü kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Andrahmanov, kabul edilebilir çözüm arayışları sayesinde Hazar Denizi'ndeki iş birliğiyle ilgili tüm konularda uzlaşma sağlayabildiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlarının onayına sunulacak Hazar'ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşma taslağı bunun kanıtı olacak." ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhammedov katılacak.

