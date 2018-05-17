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Kazakistan'da ilk iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Kazakistan'da ilk iftar

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Müslümanlar ilk iftarı yaptı.

Başkentteki Nur Astana Camisi'nde akşam namazını kılan Müslümanlar, caminin avlusunda kurulan çadırlarda hazırlanan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Hayırseverlerce ve caminin desteğiyle kurulan iftar sofrasında milli yemekler ikram edildi.

Nur Astana Camisi İmam Yardımcısı Serikbay Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftarın 30 gün boyunca günde 400 kişiye verileceğini belirtti.

Astana Baş İmamı Askar Mukanov, şehirdeki 9 caminin 8'inde her gün yüzlerce kişiye iftar verileceğini dile getirerek, yemekhanesi olmayan camilerin avlusunda da iftar çadırları kurduklarını kaydetti.

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