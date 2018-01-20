Kazakistan’da ilk kez İpek Kız müzikali sahnelendi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da aşk destanı İpek Kız'ın (Kız Jibek) folklor müzikali ilk kez sahnelendi.
Astana Müzikal Tiyatrosu tarafından Kazakistan Konser Salonu'nda sahnelenen müzikal, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Müzikalin yönetmeni Ashat Mayemirov, İpek Kız destanının Kazak halkının tarihini, müziğini ve kültürünü yansıttığını belirterek, "1934 yılında Kazak halkının milli operası da Kız Jibek ile açılmıştır. Daha sonra İpek Kız beyaz perdeye aktarıldı. Dolayısıyla nesillerimiz bu aşk eserleriyle büyüyor.” ifadelerini kullandı.
İpek Kız müzikalinde bozkır tiyatrosunu göstermek istediklerine işaret eden Mayemirov, müzikalde 60 civarında oyuncunun görev aldığını aktardı.
Mayemirov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile de işbirliği yaptıklarını dile getirerek, "Çeşitli Avrupa ülkelerinde temsiller yaptık. İleride Türkiye ve diğer Türk dili konuşan ülkelerde de bu müzikali sahneye taşımayı düşünüyoruz.” dedi.
(AA)
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