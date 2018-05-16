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Kazakistan'da ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Başkent Astana'daki 9 camide ilk teravih namazı kılındı

Kazakistan'da Müslümanlar ilk teravih namazını kıldı.

Astana sakinleri teravih için şehirdeki 9 camide toplandı. Astana Baş İmamı Askar Mukanov Nur Astana Camisi'nde namaz öncesi vaaz verdi, daha sonra halk, namazlarını kılarak dua etti.

Mukanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanı en iyi şekilde geçirmek için hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Ziyaretçi sayısı artacağı için camilerimizi hazır hale getirdik." dedi.

Şehirde bulunan 9 caminin 8'inde her gün yüzlerce kişiye iftar verileceğini ifade eden Mukanov, yemekhanesi olmayan camilerin bahçesinde çadırlar kurduklarını dile getirdi.

Mukanov ayrıca, Kazakistan Din İşleri İdaresiyle Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'den gelen iki imamın Astana'nın iki camisinde 30 gün boyunca Kuran okuyacağını söyledi.

Teravih namazını kılmak için camiye gelen Bates Alim, ramazan boyunca cemaat ile sahur ve iftar yapacaklarını, iftar sofraları için Kazak yemeklerinden baursak ve çelpek hazırlayacaklarını kaydetti.

Aniyaş Baysalbekova ise ramazanı sevinçle karşıladıklarını belirterek, ilk iftarı camide yapmayı planladığını, kendilerinin de iftarlar vereceklerini dile getirdi.

Baysalbekova, fitre ve zekatlarını da vermeyi sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

Din İşleri İdaresi, geçen hafta ramazanın 17 Mayıs'ta başlayacağını ilan etmişti. 18 milyon nüfuslu Kazakistan'da yaklaşık 12 milyon Müslüman yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
teravih namazı

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