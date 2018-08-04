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Kazakistan'da "İstanbul Gecesi" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:42 | Son Güncelleme

Kazakistan'da "İstanbul Gecesi" etkinliği

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk yemek kültürünün sergilendiği "İstanbul Gecesi" etkinliği yapıldı.

Bir Türk otel yöneticisi ve Kazakistan'daki Diplomatlar Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe, yabancı ülke büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte döner, pide, sarma ve diğer ana yemeklerin yanı sıra salata ve tatlı ikram edildi, Türk müzikleri seslendirildi.

Etkinliğin organizatörlerinden Tansel Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin ayda iki kere düzenleneceğini belirterek, "İstanbul Gecesi artık bir kimliğimiz olacak. Türk mutfağının eşsiz yemeklerinden oluşan bir konseptte hizmetimiz devam edecek." dedi.

Türkiye'den getirdikleri aşçıların yemekleri yerli ürünleri kullanarak Türk reçeteleriyle yaptıklarını kaydeden Tercan, "İçecek, yiyecek ve eğlence kültürü bir arada." diye konuştu.

Tercan, yerli müzisyenlerin destekleriyle, Türk geleneksel kıyafet ve dekorasyonlarla İstanbul'u andırmaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Kazakistan ile Türkiye'nin kültürel açıdan iç içe yaşayan toplumlardan olduğuna işaret eden Tercan, "Artık Türk mutfağının lezzetleri ve yemekleri dünyada markalaşmaya yüz tutmuş ve herkes tarafından yenilip beğenilen ve övgüyle bahsedilip tatları herkes tarafından paylaşılan ve sevilen bir mutfak türü. O yüzden böyle bir konsepti yaratmayı uygun gördük." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gecesi kazakistan yemek

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