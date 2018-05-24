Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Moda Haftası (Kazakhstan Fashion Week) etkinliği başladı.
Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen etkinliğinin ilk gününde yapılan defilede, Kazakistan, Rusya, Fransa ve Japonya'dan tasarımcıların İlkbahar-Yaz 2018 kreasyonu tanıtıldı.
Fransa ve ABD'den gelen modacılar tarafından eğitimlerin verildiği moda haftasının 2'nci ve son gününde de Kazak, Gürcü, İtalyan ve Fransız tasarımcıların çalışmalarının defileyle sunulması bekleniyor.
Kazakhstan Fashion Week organizasyonundan yapılan açıklamada, moda haftasının yılda 2 kere düzenlendiği kaydedilerek, bu seferki etkinliğin, Astana'nın başkent ilan edilişinin 20'nci yıl dönümüne ithaf edildiği belirtildi.
Kazakistan'da "Moda Haftası" etkinliği
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