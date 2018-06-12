"Kazakistan'da namaz kılan ve oruç tutanların sayısı her geçen yıl artıyor"

Kazakistan Baş Müftüsü Serikbay Oraz, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra toplumda, özellikle gençler arasında namaz kılan ve oruç tutan kişi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Oraz gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede ramazan ayının en yoğun biçimde idrak edildiğini belirterek, bir ay boyunca ülkedeki bütün camilerin avlularında kurulan çadırlarda iftarların verildiğini, yardım kampanyalarının yapıldığını, ihtiyaç sahipleri ve hastaların ziyaret edildiğini aktardı.

Ramazanda yapılan iyiliğin sevabının katlandığını söyleyen Oraz, "Türkiye ülkemizde her yıl düzenlediği hayır etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Kazakça mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı. Allah razı olsun." diye konuştu.

Oraz, ramazanın Müslümanların ruhunu temizleyen ve eğiten büyük ay olduğuna işaret ederek, "Kazakistan bağımsızlığını kazanmasından sonra toplumda, özellikle gençler arasında namaz kılan ve oruç tutan kişi sayısı her geçen yıl artıyor. Bunun imanlı bir toplumun yetiştiği anlamı verdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda her ailenin sofralar hazırladığını söyleyen Oraz, bu ayda Müslümanların, dinine veya ırkına bakmaksızın sokakta karşılaştığı insanlara selam vermeleri, hastaları ziyaret etmeleri ve insanların birbirlerini af etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Oraz, "Ramazan Bayramı hepimize kutlu olsun. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimi tebrik ederim." dedi.

