Kazakistan’da nevruz coşkusu

Nevruz Bayramı, Kazakistan’ın başkenti Astana’da çeşitli kültür ve spor etkinlikleriyle kutlanıyor.
Başkent sakinleri sabah saatlerinde nevruzu kutlamak için şehrin park ve meydanlarına akın etti. Ana kutlamalar ise Astana EXPO 2017 Fuar alanında gerçekleşti. Fuar alanında kurulan çadırlarda, nevruz döneminde yapılan "köje" yemeği hazırlandı, geleneksel tatlar halka ikram edildi.
Güreş, halter, asık atma, bilek güreşi gibi milli oyunların da oynandığı alanda, Kazak el sanatları ve geleneksel müzik aletleri halkın beğenisine sunuldu. Alanda kurulan sahnede yerel sanatçıların dans gösterileri ve konserleri renkli görüntülere sahne oldu.
- "Bugünlerde birbirimizi destekliyoruz, affediyoruz"
Fuar alanını ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, halkın bayramını kutladı.
Nazarbayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, nevruzun halkları birleştiren ulusal bayram haline geldiğini, temizlenme ve yenilenmeyi simgelediğini söyledi.
Nevruzun asırlardır insanları birleştirdiğini, ruhu sevgi ve mutlulukla ışıklandırdığını, iyimserliğe çağırdığını kaydeden Nazarbayev, “Bugünlerde birbirimizi destekliyoruz, affediyoruz, uyum ve birlik için çalışıyoruz. Ülkemizin küresel rekabet gücü için sağlam bir temel oluşturarak karşılıklı saygı ve anlaşmanın değerlerini güçlendirmek hepimiz için çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.
- “Nevruz, kültürümüzü tanıtmak açısından büyük fırsat”
Kutlamaları çerçevesinde fuar alanında oluşturulan bir çadırda el sanatları ve müzik aletleri sergisi açıldı.
Sergiyi düzenleyenlerden Nurjan Dilmanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50'den fazla milli müzik aletini sergilediklerini ifade ederek “Nevruz, kültürümüzü tanıtmak açısından büyük fırsat. Ayrıca insanların kaliteli ürün satın almalarını sağlıyoruz." dedi.
Astana sakini Baljan Omarova, nevruz yemeği "köje"yi tatmak ve milli spor etkinliklerini izlemek için EXPO alanına geldiğini belirtti.
Köje'nin Kazakların göçebe hayatını simgelediğini söyleyen Omarova, "Nevruz gibi bayramlar sayesinde babalarımızdan kalan yemekler nesilden nesle aktarılıyor." diye konuştu.
Omarova, "köje"nin arpa, buğday, darı, pirinç, ayran ve süt karışımıyla iyi niyet ve dilekle yapılan bir yemek olduğunu anlattı.
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