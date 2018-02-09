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Kazakistan'da Orta Asya'nın kültürel sürecini anlatan sergi

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Kazakistan'da Orta Asya'nın kültürel sürecini anlatan sergi

Kazak ressam Almagül Menlibayeva’nın Orta Asya halklarının kültürünü ve tarihini anlatan fotoğraf sergisi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da açıldı.

TSE Sanat Merkezinde düzenlenen "Green, Yellow, Red and Green Again" temalı fotoğraf sergisinin açılışına Menlibayeva’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, Orta Asya’daki sosyal ve kültürel süreçleri anlatan 20 fotoğraf ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ressam Menlibayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Asya halkının göçebe hayatını modern sanat tarzı aracılığıyla anlatmak istediğini belirterek, "Kazakistan’ın tüm bölgelerini gezdim. Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi türbesi, oranın geleneklerinin, tarihi yerlerinin fotoğraflarını çektim." dedi.

Tarihi yerleri sevdiğini söyleyen Menlibayeva, çalışmalarıyla insanlara tarihi bir kez daha hatırlatmak istediğini sözlerine ekledi.

Sergi 19 Mart'a kadar açık kalacak.

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fotoğraf sergisi Orta Asta

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