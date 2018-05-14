Kazakistan’da Osmanlı arşivleri tanıtıldı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Osmanlı arşivleri tanıtıldı.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin desteğiyle Kazakistan Milli Arşivinin ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal, Kazakistan Milli Arşiv Müdürü Jangeldi Mahaşev ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda, Prof. Dr. Ünal, Kazakistan Milli Arşivine, Kazak Hanı Gaib Han'ın Sultan III. Ahmet’e yazdığı mektubun örneğini takdim etti.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi hafızanın kültürlerarası ilişkiye katkı sağlayacak nitelikte olduğunu belirterek, Orta Asya bölge tarihinin yazımında Osmanlı arşivinin birinci el kaynak niteliği taşıdığını vurguladı.

“Bu coğrafya ile özellikle Orta Asya’daki Türk soydaşlarımızla yapılmış olan anlaşmalar kapsamında karşılıklı belge görüntülerinin değişimi sağlanacaktır.” diyen Ünal, uzman değişimlerinin de yapılacağını aktardı.

Ünal, yarın Osmanlı Devleti ve Orta Asya Hanlıkları Münasebetleri sergisinin açılışına katılacak.

