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Kazakistan'da "Osmanlı belgeleri" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 20:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık: - "Osmanlı Devleti, 16. yüzyıldan itibaren bölgeye ilgi göstermiş, Hive, Buhara, Semerkand ve Hokand Hanlıklarına elçiler göndererek siyasi ilişkiler kurmuş, bölgedeki kardeş halklarla ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmıştır" - Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal: - "Arşivimizde yer alan belgeler sadece Türkiye’nin geçmişine ait belgeler olmayıp aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin idaresinden ayrılmış bugünkü kırktan fazla bağımsız devletin de arşiv belgesi hüviyetindedir"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Belgelerle Osmanlı Devleti ve Orta Asya Hanlıkları Münasebetleri" sergisi açıldı.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Kazakistan Milli Müzesi, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünce Astana'nın başkent ilan edilişinin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerinden Orta Asya Hanlıkları ile olan münasebetler, siyasi mektuplaşmalar, elçiliklerin hediye takdimlerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 40 belge örneği halkın beğenisine sunuldu.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ortak dil, din, tarih ve medeniyete sahip ülkelerle olan bağlarının giderek güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirttti.

Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeni olmadığına işaret eden Uyanık, "Osmanlı Devleti, 16. yüzyıldan itibaren bölgeye ilgi göstermiş, Hive, Buhara, Semerkand ve Hokand Hanlıklarına elçiler göndererek siyasi ilişkiler kurmuş, bölgedeki kardeş halklarla ekonomik, kültürel ve beşeri ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmıştır." dedi.

Ünal da İstanbul'daki Osmanlı arşivinde yaklaşık 95 milyon belge ve 400 bin defterin, Ankara’daki arşivde de yaklaşık 35 milyon belge ve 95 bin defterin bulunduğunu kaydederek, "Arşivimizde yer alan belgeler sadece Türkiye’nin geçmişine ait belgeler olmayıp aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin idaresinden ayrılmış bugünkü kırktan fazla bağımsız devletin de arşiv belgesi hüviyetindedir." diye konuştu.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina da serginin ikili kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Sergi 20 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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