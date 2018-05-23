HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kazakistan'da Sümer Ezgü'den konser

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz: - "Konser, Kazakistan’ı yakından tanımak ve ülkemizi tanıtmak isteyen değerli sanatçılarımız tarafından Türk-Kazak dostluğuna katkı sağlamak ve kültürel paylaşımda bulunmak üzere gerçekleştirilmektedir" - Sanatçı Sümer Ezgü: - "Kazakistan'da üçüncü konserimizi verdik. Yöresel Senfoni'nin Türkiye'nin yurt dışına açılan penceresi olmasını istiyorum. Bunun gibi projelerin Türkiye'nin tanıtımı için değerlendirilmesini arzu ediyorum"

Kazakistan'da Sümer Ezgü'den konser

ALMATI (AA) - Türk Halk Müzik Sanatçısı Sümer Ezgü ve Yöresel Senfoni Orkestrası, Kazakistan'ın Almatı kentinde "Anadolu'dan geldik" isimli konser verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığınca Türk şirketlerinin katkılarıyla düzenlenen konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Ezgü'nün başkanlığındaki Yöresel Senfoni Orkestrası'nın yabancı müzisyenlerle konserler vererek halkların kardeşliğini vurguladığını söyledi.

Yılmaz, "Konser, Kazakistan’ı yakından tanımak ve ülkemizi tanıtmak isteyen değerli sanatçılarımız tarafından Türk-Kazak dostluğuna katkı sağlamak ve kültürel paylaşımda bulunmak üzere gerçekleştirilmektedir." ifadesini kullandı.

Otantik Halk Sazları Grubu, Yaylı Sazlar Grubu, Halk Dansları ve Vokal Grubu olmak üzere 30 kişilik bir ekipten oluşan Yöresel Senfoni Orkestrası'yla Kazak dombıra sanatçısı Nazira Mahambetova'nın da yer aldığı konser, yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.

Ezgü, basına yaptığı açıklamada, 25 yıl aradan sonra Kazakistan'ın Almatı kentine geldiğini ve şehrin çok geliştiğini belirtti.

Kendisinin Türkiye'de okuduğu Kamajay şarkısını Kazakların büyük ilgiyle dinlediklerini ifade eden Ezgü, bu gelişte Kamajay'ı orkestra için yeniden düzenlediklerini, Kazak dombıra sanatçısının da eşlik etmesini rica ettiğini dile getirdi.

Ezgü, "Kazakistan'da üçüncü konserimizi verdik. Yöresel Senfoni'nin Türkiye'nin yurt dışına açılan penceresi olmasını istiyorum. Bunun gibi projelerin Türkiye'nin tanıtımı için değerlendirilmesini arzu ediyorum." dedi.

PARTNERJet Li'nin son hali şaşırttıJet Li'nin son hali şaşırttı
Yunanistan'da saldırıya uğrayan Türk dostu Başkan Butaris'e destek eylemiYunanistan'da saldırıya uğrayan Türk dostu Başkan Butaris'e destek eylemi
Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildiYunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sümer Ezgü

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Dolar açıklamasının ardından Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert yüklendi!

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Yunanistan'dan skandal karar! Darbecilere iltica hakkı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na çok ağır sözler!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

Şans Topu sonuçları 23 Mayıs: 3 kişiye 250 biner lira!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

Af vaadi MHP'nin seçim beyannamesinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.