Kazakistan'da Sümer Ezgü'den konser

ALMATI (AA) - Türk Halk Müzik Sanatçısı Sümer Ezgü ve Yöresel Senfoni Orkestrası, Kazakistan'ın Almatı kentinde "Anadolu'dan geldik" isimli konser verdi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığınca Türk şirketlerinin katkılarıyla düzenlenen konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Ezgü'nün başkanlığındaki Yöresel Senfoni Orkestrası'nın yabancı müzisyenlerle konserler vererek halkların kardeşliğini vurguladığını söyledi.
Yılmaz, "Konser, Kazakistan’ı yakından tanımak ve ülkemizi tanıtmak isteyen değerli sanatçılarımız tarafından Türk-Kazak dostluğuna katkı sağlamak ve kültürel paylaşımda bulunmak üzere gerçekleştirilmektedir." ifadesini kullandı.
Otantik Halk Sazları Grubu, Yaylı Sazlar Grubu, Halk Dansları ve Vokal Grubu olmak üzere 30 kişilik bir ekipten oluşan Yöresel Senfoni Orkestrası'yla Kazak dombıra sanatçısı Nazira Mahambetova'nın da yer aldığı konser, yoğun ilgi ve beğeniyle karşılandı.
Ezgü, basına yaptığı açıklamada, 25 yıl aradan sonra Kazakistan'ın Almatı kentine geldiğini ve şehrin çok geliştiğini belirtti.
Kendisinin Türkiye'de okuduğu Kamajay şarkısını Kazakların büyük ilgiyle dinlediklerini ifade eden Ezgü, bu gelişte Kamajay'ı orkestra için yeniden düzenlediklerini, Kazak dombıra sanatçısının da eşlik etmesini rica ettiğini dile getirdi.
Ezgü, "Kazakistan'da üçüncü konserimizi verdik. Yöresel Senfoni'nin Türkiye'nin yurt dışına açılan penceresi olmasını istiyorum. Bunun gibi projelerin Türkiye'nin tanıtımı için değerlendirilmesini arzu ediyorum." dedi.
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