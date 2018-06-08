Kazakistan'da Türk Konseyi 12. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı

ALMATI (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, İpek Yolu'nun yüzlerce yıllık öksüzlüğünün sona ererek yeniden canlandığını söyledi.
Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 12. Turizm Çalışma Grubu toplantısına, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şimşekler, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ın yanı sıra Türk Konseyine üye devletlerin turizm ve kültür bakanlıkları temsilcileri ve turizm operatörleri katıldı.
Toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin dünya pazarlarında tanıtımına ilişkin izlenecek strateji konuları ele alındı. Ayrıca Özbekistan'ın geçen yıl Türk Konseyine üye olmasına ilişkin niyet beyanları çerçevesinde bu ülke ile turizm iş birliği alanında geliştirilebilecek projeler, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi içerisinde oluşturulacak alternatif destinasyonlar ve Türkiye'nin Türk Konseyindeki ülkelere sağladığı turizm eğitim programlarının genişletilmesi üzerine de görüşmeler yapıldı.
-"İpekyolunun yüzlerce yıllık öksüzlüğü artık sona eriyor"
Toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Şimşekler, eskiden insanların ticaret yaptığı İpek Yolu'nun aynı zamanda kültürü taşıma görevini de yerine getirdiğini belirterek, "İpekyolu, bu bölgedeki kültürel değerleri Anadolu'ya taşırken, aynı zamanda Anadolu'nun değerlerini de bu coğrafyaya getirdi." dedi.
İpekyolu Ortak Tur Paketi'nin kardeş halkların birbirini yakından tanıma fırsatı sağlayacağına işaret eden Şimşekler, "İpek Yolu'nun yüzlerce yıllık öksüzlüğü artık sona eriyor, yeniden canlanıyor. Bütün bu coğrafyadaki insanlar artık yüz yüze gelerek birbiriyle tanışacaklar. Bu kapsamda projenin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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