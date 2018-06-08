HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kazakistan'da Türk Konseyi 12. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler: - "İpek Yolu'nun yüzlerce yıllık öksüzlüğü artık sona eriyor, yeniden canlanıyor"

ALMATI (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, İpek Yolu'nun yüzlerce yıllık öksüzlüğünün sona ererek yeniden canlandığını söyledi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 12. Turizm Çalışma Grubu toplantısına, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şimşekler, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz'ın yanı sıra Türk Konseyine üye devletlerin turizm ve kültür bakanlıkları temsilcileri ve turizm operatörleri katıldı.

Toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ı kapsayan Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin dünya pazarlarında tanıtımına ilişkin izlenecek strateji konuları ele alındı. Ayrıca Özbekistan'ın geçen yıl Türk Konseyine üye olmasına ilişkin niyet beyanları çerçevesinde bu ülke ile turizm iş birliği alanında geliştirilebilecek projeler, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi içerisinde oluşturulacak alternatif destinasyonlar ve Türkiye'nin Türk Konseyindeki ülkelere sağladığı turizm eğitim programlarının genişletilmesi üzerine de görüşmeler yapıldı.

-"İpekyolunun yüzlerce yıllık öksüzlüğü artık sona eriyor"

Toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Şimşekler, eskiden insanların ticaret yaptığı İpek Yolu'nun aynı zamanda kültürü taşıma görevini de yerine getirdiğini belirterek, "İpekyolu, bu bölgedeki kültürel değerleri Anadolu'ya taşırken, aynı zamanda Anadolu'nun değerlerini de bu coğrafyaya getirdi." dedi.

İpekyolu Ortak Tur Paketi'nin kardeş halkların birbirini yakından tanıma fırsatı sağlayacağına işaret eden Şimşekler, "İpek Yolu'nun yüzlerce yıllık öksüzlüğü artık sona eriyor, yeniden canlanıyor. Bütün bu coğrafyadaki insanlar artık yüz yüze gelerek birbiriyle tanışacaklar. Bu kapsamda projenin önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyorBedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor
Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yokBülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nuri Şimşekler Türk Konseyi

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

İlginizi Çekebilir

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Bingöl'de teröristlerden hain pusu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin kimliği belli oldu!

Şehidimizin kimliği belli oldu!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.