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Kazakistan’da Türk okçuluk kursları ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık: - "Kursları ilk defa Astana’da düzenledik. Umarım önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de yaparak bu alandaki ilgiyi daha da artırmayı umut ediyoruz" - Kursiyer Ayzada Gabas: - "Okçuluk ortak milli sporumuzdur. Atalarımızdan kalan bu oyunu öğrenmekten büyük mutluluk duydum"

ASTANA (AA) – Kazakistan’ın başkenti Astana’da Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği Türk okçuluk kursları yapıldı.

Okçuluk kursları sertifika törenine, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Astana Temsilcisi Abdulhamit Avşar ve Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina’nın yanı sıra kursiyerler ve davetliler katıldı.

3 ay süren Türk okçuluk kursunu bitiren 45 kursiyere sertifikalarını veren Büyükelçi Uyanık basına yaptığı açıklamada, hem Türkiye’de hem de kardeş ülkelerde ortak kültürü, tarihi bağları, değerleri ve mirası yansıtan faaliyetlerin kamuoyunun ilgisini çektiğini ve okçuluğun yeni nesillere aktarılmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Vakıf ile Enstitünün başlattığı okçuluk kurslarının dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gördüğüne işaret eden Uyanık, “Kursları ilk defa Astana’da düzenledik. Umarım önümüzdeki dönemde diğer şehirlerde de yaparak bu alandaki ilgiyi daha da artırmayı umut ediyoruz.” dedi.

İsina da kurslarda başarılı olan iki kursiyerin temmuzda Türkiye'de yapılacak okçuluk yarışmasına katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Kursiyer Ayzada Gabas ise dizilerden izlediği Türk okçuluğunu öğrenme hayalinin gerçekleştiğini, 3 ay boyunca bu sporun temel tekniklerini öğrendiğini aktararak, “Okçuluk ortak milli sporumuzdur. Atalarımızdan kalan bu oyunu öğrenmekten büyük mutluluk duydum.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Okçuluk Kursu

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