Kazakistan'da Türk seçmenlerin oy kullanma süreci sona erdi

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının dün başlayan oy verme işlemleri sona erdi.
Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Kazakistan'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 4 bin 567 seçmenden, Astana'da 482, Almatı'da 848 ve Aktau kentinde 38 kişi olmak üzere toplam bin 368'i oyunu kullandı.
Seçmenler, 16-17 Haziran'da yerel saatle 09.00-21.00 arasında Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği, Almatı ve Aktau başkonsolosluklarında kurulan sandıklara oylarını verdi.
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