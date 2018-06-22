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Kazakistan'da Uluslararası Göçebe Müzik Kültürü Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 21:30 | Son Güncelleme

Türkiye'den Baba Zula grubu yarın konser verecek

Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Göçebe Yolu (Nomad Way)" Uluslararası Göçebe Müzik Kültürü Festivali başladı.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ve Tengri Ruhu (The Spirit of Tengri) projesi tarafından, Esil Nehri kıyısındaki amfi tiyatroda düzenlenen festivalin açılışına, Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya, Macaristan, Estonya ve diğer ülkelerden 19 müzik grubu katıldı.

Festivalin ilk gününde Başkurdistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Buryatya'dan gelen müzisyenler ana dillerinde ve Kazakça şarkılar söyledi.

Festivalde Türkiye'yi temsilen Baba Zula grubu yarın konser verecek.

Başkurdistanlı müzisyen Rinat Ramazanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin, göçebe kültürünün canlanması ve yaygınlaşması açısından önemini vurgulayarak, "Hedefimiz babalarımızın yüzyıllardır yaşattığı ve bize ulaştırdığı göçebe müzik kültürünü genç nesillere aktarmak." dedi.

Kırgızistanlı şarkıcı Gülzada Rıskulova da Astana'da uluslararası etnik müzik festivalinin yapılmasının gurur verici olduğuna işaret ederek, "Göçebe kavramı bu coğrafyadaki bütün halkları doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla bu festival, eskiden göçebe hayat yaşayan halkları, müzisyenleri birleştiriyor." diye konuştu.

Festivalin, etnik müzik aracılığıyla farklı kültürleri anlamak için imkan sağladığına dikkati çeken Rıskulova, bu tür festivaller aracılığıyla göçebe halklar arasındaki kültürel diyaloğu devam ettirmek gerektiğinin altını çizdi.

Festival, 24 Haziran Pazar günü sona erecek.

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festival nomad way

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