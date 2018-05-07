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Kazakistan’da Vatan Savunucuları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, gün dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni ve tatbikatı izledi

ASTANA (AA) – Kazakistan’da Vatan Savunucuları Günü dolayısıyla askeri geçit töreni ve tatbikat düzenlendi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında Jambıl eyaletindeki Otar askeri üssü tatbikat sahasında gerçekleşen askeri geçit törenine 3 bine yakın asker, 300’den fazla askeri araç ve 40 civarında askeri uçak katıldı.

Törenin ardından yapılan tatbikatta savaş uçakları ve helikopterle belirlenen düşman noktaları vuruldu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, törende yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlerin ülke güvenliğinin garantörü olduğunu belirtti.

Ordunun, Birleşmiş Milletlerin himayesindeki barışı koruma fonksiyonlarını başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Nazarbayev, bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Kazakistan’ın tutarlı ve barışsever siyaset izlediğine işaret etti.

Jeopolitik gerçeklerin her zaman her şeye hazır olma ihtiyacını doğurduğunu anlatan Nazarbayev, bu nedenle modern silah ve askeri teçhizat satın aldıklarını ifade etti

Nazarbayev, askeri yönetim sisteminin modernleştirildiğini belirterek, "Amacımız modern, mobil, son derece profesyonel ordu kurmak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, askeri geçit töreni ve tatbikatın silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığının ve profesyonelliğinin daha da artmasını sağlayacağını söyledi.

Kazakistan'da bağımsızlığın ardından 1992'de ulusal silahlı kuvvetleri oluşturma kararının alındığı gün olan 7 Mayıs, 2012'den bu yana "Vatan Savunucuları Günü" olarak kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
askeri geçit töreni ve tatbikat

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