Kazakistan'daki Türkler sandık başında

Kazakistan'daki Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandık başına gitmeye başladı.
Başkent Astana'daki Türk vatandaşları, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde oyunu kullanırken, Almatı ve Aktau'da seçmenler konsolosluk binalarında oy veriyor.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verilerine göre, Astana Büyükelçiliği bünyesinde bin 641, Almatı Başkonsolosluğunda 2 bin 578 ve Aktau Başkonsolosluğunda da 348 seçmen bulunuyor.
Seçmenler, 16-17 Haziran tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, basına yaptığı açıklamada, gerekli tüm teknik düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Seçimler, sakin ve huzurlu bir ortamda başladı ve bu şekilde geçeceğini temenni ediyoruz." dedi.
Büyükelçi Uyanık ayrıca koordinasyonu sağlayıp yardımcı olan Kazakistan makamlarına teşekkür etti.
Ahmet Hakan: Kasetle masetle saldırma planları yapmayın!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması: Büyük bir reform gerektiriyor
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
ABD'nin Kanada Büyükelçisine tehdit mektubu! Zarfın içinden bakın neler çıktı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum