Kazakistan'daki Türkler sandık başında

Kazakistan'daki Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandık başına gitmeye başladı.

Başkent Astana'daki Türk vatandaşları, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde oyunu kullanırken, Almatı ve Aktau'da seçmenler konsolosluk binalarında oy veriyor.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verilerine göre, Astana Büyükelçiliği bünyesinde bin 641, Almatı Başkonsolosluğunda 2 bin 578 ve Aktau Başkonsolosluğunda da 348 seçmen bulunuyor.

Seçmenler, 16-17 Haziran tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 arasında oy kullanabilecek.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, basına yaptığı açıklamada, gerekli tüm teknik düzenlemelerin yapıldığını belirterek, "Seçimler, sakin ve huzurlu bir ortamda başladı ve bu şekilde geçeceğini temenni ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Uyanık ayrıca koordinasyonu sağlayıp yardımcı olan Kazakistan makamlarına teşekkür etti.

