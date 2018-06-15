Kazakistan'dan Lübnan'a barış gücü

Kazakistan'da parlamento, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna 120 askerden oluşan askeri birlik gönderme önerisine onay verdi.

Öneri Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclis’in düzenlediği ortak oturumunda milletvekilleri tarafından kabul edildi.

Oturumda Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Kazakistan'ın BM operasyonlarına katılımının coğrafi ölçeğinin genişletilmesine ilişkin önerisi, Savunma Bakanı Saken Jasuzakov tarafından okundu.

Önerisinde Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne BM'nin barışı koruma misyonlarına askeri gözlemci ve görevli olarak katılımını artırmak için başvuruda bulunduğuna işaret eden Nazarbayev, "Barış gücünün BM misyonuna gönderilmesi, uluslararası güvenliğe katkı sağlamanın yanı sıra Kazakistan'ın uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak konumunu pekiştirecek." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'ın BM'nin Lübnan Barış Gücü misyonuna asker göndermek üzere hazırlık yaptığını, buradaki katılımın Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin başka ülke birlikleriyle etkileşim ve planlama konularında çalışmasını, barışı koruma ve insani operasyonlar için savaş becerilerini geliştirmesini ve Yakın Doğu'nun iklimsel koşullarında savaş hazırlığını sınamasını sağlayacağını kaydetti.

Nazarbayev'in önerisinde "Kazakistan anayasasının 53. maddesi uyarınca, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 120 askerinden oluşan askeri birliğini UNIFIL misyonunda görevlendirilmesi önerisini sunuyorum." ifadeleri yer aldı.

