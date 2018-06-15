Kazakistan'dan Lübnan'a barış gücü

Kazakistan'da parlamento, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Birleşmiş Milletlerin (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) misyonuna 120 askerden oluşan askeri birlik gönderme önerisine onay verdi.
Öneri Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato ile alt kanadı Meclis’in düzenlediği ortak oturumunda milletvekilleri tarafından kabul edildi.
Oturumda Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in Kazakistan'ın BM operasyonlarına katılımının coğrafi ölçeğinin genişletilmesine ilişkin önerisi, Savunma Bakanı Saken Jasuzakov tarafından okundu.
Önerisinde Kazakistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne BM'nin barışı koruma misyonlarına askeri gözlemci ve görevli olarak katılımını artırmak için başvuruda bulunduğuna işaret eden Nazarbayev, "Barış gücünün BM misyonuna gönderilmesi, uluslararası güvenliğe katkı sağlamanın yanı sıra Kazakistan'ın uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak konumunu pekiştirecek." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'ın BM'nin Lübnan Barış Gücü misyonuna asker göndermek üzere hazırlık yaptığını, buradaki katılımın Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin başka ülke birlikleriyle etkileşim ve planlama konularında çalışmasını, barışı koruma ve insani operasyonlar için savaş becerilerini geliştirmesini ve Yakın Doğu'nun iklimsel koşullarında savaş hazırlığını sınamasını sağlayacağını kaydetti.
Nazarbayev'in önerisinde "Kazakistan anayasasının 53. maddesi uyarınca, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olarak Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin 120 askerinden oluşan askeri birliğini UNIFIL misyonunda görevlendirilmesi önerisini sunuyorum." ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum