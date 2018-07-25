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Kazakistan'ın 2 biyosfer rezerv alanı daha UNESCO listesine alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:17 | Son Güncelleme

Çarın ve Jongar, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) biyosfer rezervleri listesine dahil edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) biyosfer rezervleri listesine alınan Çarın ve Jongar doğal bölgeleri ile birlikte Kazakistan'daki toplam biyosfer rezerv sayısı 10'a yükseldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Çarın ve Jongar biyosfer rezervlerinin UNESCO listesine alınması kararının, Endonezya'nın Palembang kentinde düzenlenen UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi 30'uncu Oturumu'nda alındığı belirtildi.

Kazakistan'ın UNESCO listesine dahil edilen biyosfer rezerv alanları sayısının 10'a çıktığına işaret edilen açıklamada, biyosfer rezervlere uluslararası statünün verilmesinin, iç ve dış turizmin etkin bir şekilde gelişmesine ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için model bölgelere dönüşmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Almatı eyaletinde yer alan Çarın ve Jongar biyosfer rezerv alanları, nehir, dağ ve vadilerden oluşan doğasıyla öne çıkarken, bu yerlerin UNESCO listesine girmesiyle bölgenin biyolojik çeşitliliğinin daha fazla korunması bekleniyor.

UNESCO Biyosfer Rezerv Alanları Listesi'ne daha önceden Ak Jayık, Aksu-Jabaglı, Korgaljın, Alakol, Katon Karagay, Barsakelmes, Karatau ve Altın Emel doğal bölgeleri alınmıştı.

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biyosfer rezerv alanı kazakistan UNESCO

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