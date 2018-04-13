Kazakistan’ın dış ticareti yüzde 23,5 arttı

ASTANA (AA) – Kazakistan’ın dış ticareti, bu yılın ilk iki ayında 13 milyar 298 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 arttı.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Komitesi'nin yayımladığı yazılı açıklamada, 2018'in ocak ve şubat aylarında ülkenin dış ticaretinin 13 milyar 298 milyon dolar olduğu ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 fazla olduğu belirtildi.

İhracatın 8 milyar 774,7 milyon dolar olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,4 fazla olduğu ifade edilen açıklamada, ithalatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 4 milyar 524 milyon dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada,1 Nisan 2018 itibarıyla ülkede kayıtlı tüzel kişi sayısının 420 bin 486 olduğu, bunun ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 fazla olduğu hatırlatıldı.

2018'in şubat ayında nüfusun ortalama nominal nakit gelirinin 84 bin 598 tengeyi (yaklaşık 265 dolar) oluşturduğuna vurgu yapılan açıklamada, mart ayı itibarıyla ortalama nominal maaşın 157 bin 930 tenge (494 dolar) olduğu da aktarıldı.

Açıklamada, mart ayında işsiz sayısının 439 bin 800 olduğu, bu rakamın da iş gücünün yüzde 4,9'unu oluşturduğu ifade edildi.