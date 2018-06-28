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Kazakistan'ın güney bölgesine Türkistan adı verilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: - "Medeniyetimizin beşiği artık Türkistan olarak anılacak"

BİŞKEK (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bin 500 yıllık geçmişe sahip Güney Kazakistan'ı Türkistan eyaleti olarak değiştirme kararının önemli bir anlam içerdiğine işaret ederek, "Medeniyetimizin beşiği artık Türkistan olarak anılacak." dedi.

Türk Filmleri Haftası etkinlikleri için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarda bulunan Topçu, AA muhabirine, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Güney Kazakistan'ı Türkistan eyaleti olarak değiştirme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Topçu, Nazarbayev'in Güney Kazakistan'ı Türkistan eyaleti olarak değiştirme kararı ile ilgili olarak, "Bu karar, Aksakal'ın, ne kadar önemli ve stratejik düşünceye sahip bir devlet ve millet adamı olduğunun ispatıdır. Aksakal'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

Türk dili konuşan halkların medeniyet beşiğinin Türkistan olduğunun altını çizen Topçu, "Biz o coğrafyadan beslenmişiz. Oradan dünyanın dört bir tarafa dağılmışız. Medeniyet beşiğimizin adı esas adına döndü. Artık orası Türkistan olarak anılacak." diye konuştu.

Nazarbayev, Güney Kazakistan eyaletinin adını Türkistan olarak değiştirilmesine ve eyalet merkezinin Türkistan kentine taşınmasına ilişkin karara 19 Haziran'da imza atmış, özellikle Türk dünyasında Türkistan kavramının yeniden canlanmasına vesile olmuştu.

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