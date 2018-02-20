Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişi

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, geçen yıl ekim ayında açıklanan Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş kararının ardından kesme işaretinin kullanıldığı Kazak alfabesinin yeni sürümünün güncellenmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan kararnamede, 32 harften oluşan kesme işaretlerinin çıkarıldığı alfabenin yeni sürümü sunuldu.
Geçen yıl ekim ayında onaylanan ve kesme işaretlerinin kullanıldığı Latin alfabesi, toplumda tartışmalara neden olmuş, uzmanlar, alfabenin değişebileceğini ileri sürmüştü.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, geçen yıl nisan ayında ülkesinin 2025 yılına kadar tamamen Latin alfabesine geçmesi gerektiğini belirtmiş, ekim ayında da Latin harflerinin kullanıldığı yeni Kazak alfabesini onaylamıştı.
Kazakistan, 1929'dan 1940'a kadar Latin alfabesini kullanmış, daha sonra Rusça'nın yazılımında kullanılan Kiril alfabesine geçmişti.
Tekrar Latin alfabesine geçme kararı alan Kazakistan'da bu yıldan itibaren ders kitaplarının yeni alfabeyle basılması ve dil değişimine ilişkin tüm resmi sürecin 2025 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.
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