Kazakistan'ın uluslararası rezervi 90,8 milyar dolar oldu

Kazakistan’ın uluslararası rezervleri geçen ay 90,8 milyar dolar oldu.

Kazakistan Milli Bankası'ndan yapılan açıklamada, Ulusal Fon'un döviz rezervleri (59,4 milyar dolar) dahil ülkenin uluslararası rezervlerinin bu yılın şubat ayı sonunda 90,8 milyar dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şubat ayında milli bankanın uluslararası brüt rezervlerinin yüzde 0,3 artarak (85,3 milyon dolar) 31,4 milyar dolara ulaştığı, rezervlerin yılbaşından beri yüzde 2,2 (689,4 milyon dolar) arttığı bildirildi.

Şubat ayında enflasyonun yüzde 0,7 olduğu belirtilen açıklamada, yıllık enflasyonun yüzde 6,5 seviyesinde beklendiği, bunun Kazakistan Milli Bankası'nın yüzde 5-7 hedef koridoru içinde olduğu kaydedildi.