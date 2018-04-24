Kazakların tercihi Antalya

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, “2018’de Kazakistan’dan gelecek olan 500 bin yolcunun 300 bini Antalya’yı tercih edecek” dedi.
Kazakistan’ın en büyük şehri 2 milyon nüfuslu Almatı’da ALTAV tarafından Alanya tanıtımı yapıldı. Fuarda Alanya’yı ALTAV yetkilisi Kerim Yılmaz temsil etti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 213 metrekarelik stant alanında yapılan Alanya tanıtımına Kazaklar büyük ilgi gösterdi. Fuara 30 ülkeden 200’ü aşkın firma katıldı.
Yılmaz: “Hedef: 500 bin misafir”
Yılmaz, 2017’de Türkiye’ye giriş yapan Kazak yolcu sayısının 425 bin civarında olduğunu hatırlatarak, 2018’de 500 bin rakamının hedeflendiğini söyledi. Yılmaz, Antalya’ya ise 300 bin Kazak turistin geleceğini beklediklerini ifade etti.
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